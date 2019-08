Millionenschaden in Ahlen : Im Münsterland brennt eine Lagerhalle voller Spielzeug

Millionenschaden in Ahlen

Ahlen Ein großes Feuer in der Lagerhalle eines Spielzeughändlers hat im münsterländischen Ahlen am Dienstag einen Millionenschaden angerichtet. Verletzte gibt es ersten Erkenntnissen zufolge nicht.

„Aufgrund der vorgefundenen Lage wurde die gesamte Feuerwehr Ahlen alarmiert“, hieß es in einer Mitteilung der Einsatzkräfte. Zudem unterstützten Kräfte aus Nachbarorten die Feuerwehr bei dem Einsatz in einem Gewerbegebiet. Teile des Dachs seien eingestürzt, berichtete ein Sprecher. Verletzte gab es nach ersten Erkenntnissen von Feuerwehr und Polizei nicht.

Ein Brandmelder hatte Alarm ausgelöst. Ein Mitarbeiter bemerkte dann laut Polizei ein Feuer in einer Lagerhalle. Er ließ das Gebäude umgehend räumen. „Bei Eintreffen der Feuerwehr war die Lagerhalle bereits stark verqualmt. Während der Löscharbeiten zündeten die Rauchgase durch und die gesamte Lagerhalle geriet in Brand.“ Das Feuer griff auf andere Gebäudeteile und ein Nachbargebäude über.

Millionenschaden durch Brand in Lagerhalle

Feuer in Leverkusen-Hitdorf

Feuer in Leverkusen-Hitdorf : Millionenschaden durch Brand in Lagerhalle

Millionenschaden durch Brand in Meerbuscher Lagerhalle

Feuerwehreinsatz am Sonntagmorgen beendet

Feuerwehreinsatz am Sonntagmorgen beendet : Millionenschaden durch Brand in Meerbuscher Lagerhalle

Feuer in Lagerhalle in Burscheid verursacht Millionenschaden

Brandursache ist unklar : Feuer in Lagerhalle in Burscheid verursacht Millionenschaden

Das Feuer brannte auch am Abend noch. Rauch war zu sehen. „Die Löscharbeiten werden bis in die Nacht hinein andauern“, so die Polizei. Der Gesamtschaden wird auf fünf Millionen Euro geschätzt. Zur Brandursache konnte die Polizei noch keine Angaben machen.