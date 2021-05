Häftling starb in JVA Kleve : Originaldaten im Fall Amad A. gelöscht - Strafanzeige

Noch immer beschäftigt sich ein Untersuchungsausschuss des NRW-Landtags mit Inhaftierung und Tod des Syrers Amad A.. Nun kommt heraus: Originaldaten wurden trotz gegenteiliger Anweisung gelöscht.

Der Grünen-Obmann im Untersuchungsausschuss zur Inhaftierung des Syrers, Stefan Engstfeld, nannte den Vorgang am Dienstag „skandalös“. „Es gab klare Anweisungen vom Innenministerium, dass das nicht passiert. Man darf schon mal fragen, warum es doch passiert ist“, so Engstfeld. „Wir können nie wieder auf den Original-Datensatz zurückgreifen.“

Der hellhäutige Syrer Amad A. war wegen eines Haftbefehls eingesperrt worden, mit dem nach dem Schwarzen Amedy G. aus Afrika gesucht worden war. Amad A. hatte wochenlang in Kleve unschuldig im Gefängnis gesessen und schließlich in seiner Zelle selbst Feuer gelegt. Dabei erlitt der 26-Jährige so schwere Verbrennungen, dass er im September 2018 in einer Klinik starb.