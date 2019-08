Polizeikontrolle in Meschede : Mann fährt 190 km/h bei erlaubtem Tempo 80

Meschede Ein Mann ist in Meschede mit erhöhter Geschwindigkeit angehalten worden. Er fuhr mehr als doppelt so schnell wie an der Stelle erlaubt.

Ein 44 Jahre alter Hagener ist dabei erwischt worden, wie er mit 190 Stundenkilometern durch den Autobahn-Tunnel Olpe raste - bei erlaubten 80 km/h. Dem Fahrer drohen nun ein hohes Bußgeld, Punkte sowie ein Fahrverbot, wie die Polizei am Montag mitteilte.

Zeitweise erreichte der Mann sogar eine Geschwindigkeit von 195 Stundenkilometern, wo eigentlich nur 100 km/h sind. Die Beamten hatten den Raser mit einem Zivilwagen verfolgt und ihn an der Abfahrt Uentrop schließlich stoppen können.

(mba/dpa)