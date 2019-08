Vorfälle in Lüdinghausen : Polizei rätselt nach Schüssen auf Häuser und Auto

Vorfälle in Lüdinghausen

Lüdinghausen In Lüdinghausen bei Dülmen ist auf zwei Fensterscheiben und ein Auto geschossen worden. Die Vorfälle ereigneten sich nach Polizeiangaben im Zeitraum von Samstagabend bis Montagmorgen.

In der Nacht zum Sonntag beschädigte ein Unbekannter demnach durch Schüsse ein Fenster eines Mehrfamilienhauses. Am Sonntagmorgen wurde solch ein Schaden an einem weiteren Haus entdeckt.