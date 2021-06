Bluttat bei Aachen : 22-Jähriger soll Frau in Baesweiler getötet haben

22-Jähriger soll Frau in Baesweiler getötet haben

Aachen Nachdem Anfang Mai eine 20-Jährige tot in ihrer Wohnung gefunden worden war, hat die Polizei in Baesweiler einen 22-jährigen Mann festgenommen. Ihm wird Totschlag vorgeworfen.

Nach dem gewaltsamen Tod einer Frau in Baesweiler bei Aachen hat die Polizei einen 22-Jährigen festgenommen. Das teilte die Staatsanwaltschaft Aachen am Mittwoch mit. Die Tat habe sich schon Anfang Mai ereignet. Eine 20 Jahre alte Frau sei damals tot in ihrer Wohnung gefunden worden.