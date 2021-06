Nach der Pandemie : NRW-Wirtschaft sieht Anzeichen für Post-Corona-Boom

Die Wirtschaft rechnet in den kommenden Monaten mit sich deutlich verbessernden Zahlen. Foto: dpa/Julian Stratenschulte

Düsseldorf Die Stimmung in der NRW-Wirtschaft bessert sich dem Konjunkturbarometer zufolge analog zum Fortschritt bei den Impfungen. Die Unternehmen rechnen mit deutlich besseren Zahlen und die NRW.Bank glaubt an einen „historischen Boom“.

Die Stimmung in der nordrhein-westfälischen Wirtschaft hat sich angesichts der Fortschritte bei den Corona-Impfungen und der gesunkenen Infektionszahlen deutlich verbessert. Das Konjunkturbarometer der NRW.Bank ist im Mai auf den höchsten Stand seit zwei Jahren gestiegen. Die Zeichen stünden gut, dass die NRW-Wirtschaft „in einen historischen Boom einschwenkt“, teilte die landeseigene Bank am Mittwoch mit. In einigen Branchen würden bereits stark steigende Preise erwartet.