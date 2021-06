Pandemie in NRW : Bis mindestens Mitte Juni keine Erstimpf-Termine in Impfzentren

In den Impfzentren in NRW wird es in den nächsten Wochen keine Erstimpfungen geben. Foto: dpa/Cecilia Fabiano

Düsseldorf Am kommenden Montag wird die Impfpriorisierung aufgehoben. Dennoch werden in den Impfzentren Nordrhein-Westfalens erstmal keine Termine für Corona-Erstimpfungen zur Verfügung stehen.

Trotz Aufhebung der Impfpriorisierung am kommenden Montag werden in den Impfzentren Nordrhein-Westfalens erstmal keine Termine für Erstimpfungen zur Verfügung stehen. Das stellte das NRW-Gesundheitsministerium am Mittwoch klar. Bis „mindestens Mitte Juni“ seien in den Zentren keine entsprechenden Termine verfügbar, hieß es in einer Mitteilung. „Sobald wieder neue Terminfenster freigegeben werden können, wird das Ministerium dies frühzeitig kommunizieren“, versprach das Haus von NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU).