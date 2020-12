Kein Hacker-Angriff auf Ministerin : Mutter von Schulze Föcking bediente iPad falsch

Christina Schulze Föcking (CDU), frühere Umwelt- und Agrarministerin in NRW (Archivbild). Foto: dpa/Federico Gambarini

Düsseldorf Dem Untersuchungsausschuss um die „Hacker-Affäre“ um Ex-Umweltministerin Christina Schulze Föcking ist der erste Entwurf eines Abschlussberichts vorgelegt worden. Das 534 Seiten starke Papier bilanziert: „Es gab keinen Hackerangriff“.

Vielmehr sei der ganze Vorgang mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit auf einen Bedienfehler des iPads von Schulze Föckings Mutter zurückzuführen, heißt es in dem Entwurf des Berichts, der der dpa vorliegt. Sie hatte am Abend des 15. März 2018 offenbar einen Mitschnitt aus dem Landtag aus Versehen über das gemeinsame Wlan auf den Fernseher der Familie ausgespielt. Der Bericht kritisiert den Justizminister und die Staatskanzlei.