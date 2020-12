Logistikbranche : Post verpasst Landesauftrag für Corona-Logistik in NRW

Post verpasst Landesauftrag für Corona-Logistik in NRW

Bonn Die Deutsche Post scheitert überraschend dabei, den Auftrag zur Versorgung der künftigen 53 Corona-Impfzentren in NRW zu erhalten. Das erfuhr unsere Redaktion aus informierten Kreisen. Das NRW-Gesundheitsministerium bestätigt dies. Der Konzern rechnet trotzdem mit riesigen Aufträgen global. Man stünde bereit, sagt Vorstandschef Frank Appel.

(rky) Die Deutsche Post DHL wird sich überraschend nicht um die Logistik der 53 Corona-Impfzentren in NRW kümmern, erfuhr unsere Redaktion. Die Information bestätigte das NRW-Gesundheitsministerium unserer Redaktion. Diese Entscheidung kommt auch deswegen unerwartet, weil die Post größter Logistikkonzern Deutschlands ist und in der NRW-Stadt Bonn ihre Zentrale hat. Der Konzern hatte nach Informationen unserer Redaktion großes Interesse an dem Auftrag bekundet.