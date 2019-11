„Erinnerungslücken im Kollektiv“ : NRW-Justizminister Biesenbach steht nach „Hacker-Affäre“ unter Erklärungsdruck

Düsseldorf Die „Hacker-Affäre“ um die einstige Agrarministerin Schulze Föcking ist für die NRW-Landesregierung auch nach 20 Monaten nicht ausgestanden. Ausgerechnet der Justizminister steht jetzt unter Erklärungsdruck. Im Plenum aussagen will er nicht.

Es geht um eine Minute. Eine Telefonverbindung von höchstens 60 Sekunden setzt den nordrhein-westfälischen Justizminister Peter Biesenbach (CDU) unter Druck. Jahrelang war Biesenbach eine Art Chefaufklärer in diversen Untersuchungsausschüssen, nun steht er in der „Hacker“-Affäre um die längst zurückgetretene Agrarminister Christina Schulze Föcking selber im Visier.

Die Opposition wirft Biesenbach Unglaubwürdigkeit vor. Sollte sich bestätigen, dass Biesenbach „gelogen“ habe, sei er als Justizminister nicht mehr tragbar, sagte der Grünen-Abgeordnete Stefan Engstfeld am Donnerstag in einer hitzigen Aktuellen Stunde des Landtags.

Hacker-Affäre in NRW

Nun belegen die Handy-Verbindungsdaten Biesenbachs, dass es direkt nach dem Telefonat mit dem Oberstaatswanwalt doch eine Verbindung zu Schulze Föckings Handy gab. Dass es keinen Zusammenhang zwischen beiden Telefonaten geben solle, sei zu bezweifeln, sagte Engstfeld. Weder Biesenbach noch Schulze Föcking hätten sich aber im Nachhinein an ein Telefonat erinnern können. Dies seien „Erinnerungslücken im Kollektiv“ und „Kabinettsamnesie“. Auch die Theorie, dass sich das Handy des Ministers „einfach in der Hosentasche selbstständig gemacht“ habe, sei „so was von albern“.