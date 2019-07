Kolumne „Hier in NRW“ : Ein Stahlkonzern ergrünt

Kolumne „Hier in NRW“

Die Hochöfen 9 und 8 von ThyssenKrupp in Duisburg. Foto: dpa/Marcel Kusch

Thyssens Klimaziele liegen in ferner Zukunft - Landespolitiker stört das wenig.

Klimaschutz ist dank Friday‘s for Future zu einem wichtigen Thema auch im Landtag geworden. Die Debatten sind allerdings nicht immer von übergroßer Sachkenntnis geprägt. Vergangene Woche zum Beispiel mutierte der Stahlkonzern Thyssenkrupp in diversen Reden plötzlich zu einem Vorzeigeunternehmen in Sachen Klimaschutz. Landespolitiker lobten überschwenglich die Ankündigung des Traditionskonzerns, bis 2050 klimaneutral zu werden.