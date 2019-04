Neues Verfahren bei Thyssenkrupp : Auf dem Weg zum grünen Stahl

Duisburg Klimafreundlich Stahl produzieren. Was nach einem Widerspruch klingt, soll für Thyssenkrupp bald Realität sein.

Der Stahlproduzent kommt aber auch nicht umhin, klimafreundlicher Stahl zu produzieren. Bis 2050 sollen die CO 2 -Emmissionen in Deutschland um mindestens 80 Prozent reduziert werden. Thyssenkrupp will bis 2050 zehn Milliarden Euro in die CO 2 -freie Stahlerzeugung investieren: „Wir testen in dieser ersten Projektphase in den nächsten Monaten zunächst den Einsatz von Wasserstoff an einer von 28 Blasformen eines Hochofens. Das ist ein Novum und so bislang in der Industrie noch nicht umgesetzt worden“, sagt Arnd Köfler, Produktionsvorstand von thyssenkrupp Steel Europe. 14 Monate soll die erste Testphase dauern, im August soll erstmals Wasserstoff im Hochofen 9 eingeblasen werden. Den Wasserstoff liefert Air Liquide anfangs noch per Lkw, in Planung ist aber bereits der Bau einer Pipeline. Da es in der Nähe eine Wasserstoffleitung gibt, soll die Pipeline bereits in knapp anderthalb Jahren am Duisburger Hochofen angedockt sein. Und es dauert noch lange, bis die fast 20 Prozent an CO 2 eingespart werden. „Erst, wenn an allen 28 Blasformen eines Hochofens Wasserstoff eingesetzt wird“, sagt Michael Hensmann vom BFI. Getestet wird anfangs nur mit Wasserstoff an einer Blasform. Wasserstoff für 28 Blasformen und mehrere Hochöfen müsste auch erst einmal nach Duisburg kommen. Zudem wird auch bei der Erzeugung von Wasserstoff (noch) ein hoher CO 2 -Anteil freigesetzt. Bis „grüner“ Stahl wirklich produziert wird, ist es also noch ein langer Weg.