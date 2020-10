Musik-Show am 11.11. : WDR feiert Karnevalsauftakt „coronagerecht“ für die Wohnzimmer

Köln Weil in Köln am 11.11. alle öffentlichen Veranstaltungen ausfallen, plant der WDR für den Auftakt der Karnevalssession eine Musik-Show aus dem Studio.

Der WDR will den in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie total umgekrempelten Karnevalsauftakt am 11.11. mit einer Musik-Show für die Wohnzimmer feiern. In der Sendung „11.11. - Köln singt zohus“ (auf Hochdeutsch: „Köln singt zuhause“) werden die großen Bands des Kölner Karnevals auftreten, wie der Sender am Mittwoch mitteilte - darunter die Höhner („Viva Colonia“), die Bläck Fööss („Mer losse d'r Dom en Kölle“), die Paveier („Leev Marie“) und Kasalla („Stadt met K“). Kölsche Musik komme so in die Wohnzimmer und alle könnten „coronagerecht mitfeiern“, versprach der Sender.