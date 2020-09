Zugabsagen wegen Corona : Karneval im kleinen Kreis

Meinung Düsseldorf Der Rückzug ins Private erfolgt in diesen Zeiten nicht freiwillig. Verboten ist, was für viele zum Lebensinhalt gehört – das von gemeinsamer Vorliebe getragene Miteinander von Tausenden in Sport, Kultur und jetzt auch im Karneval.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Horst Thoren

Es wird in dieser Session keine Rosenmontagszüge geben. Darauf verständigten sich Staatskanzlei und Karnevalsvereine. Die Sorge ist zu groß, dass mit dem bunten Treiben von Hundertausenden auch das Virus ungehemmt mitfeiert. Wer jetzt fürchtet, dass mit der Absage der Züge und des Sitzungskarnevals das Ende des Brauchtums gekommen sei, kennt die Jecken nicht. Ja, sie lieben und genießen den großen Trubel. Sie wissen zugleich um das Ansteckungsrisiko und gehen verantwortungsvoll damit um. Die Umzüge sind Ausdruck des Frohsinns, nicht aber ihr Inhalt. So kann die Absage auch dazu führen, dass sich die Karnevalsfreunde wieder auf den Kern ihrer Tradition besinnen: sich und anderen Freude bringen, im Lachen Trost finden, mit Witz und Humor aufspießen, was gerade nicht so gut läuft in Stadt oder Land.