Übertragung per Livestream : Hoppeditz-Erwachen in Düsseldorf vor 70 statt 7000 Karnevalisten geplant

Düsseldorf Düsseldorfs Top-Karnevalisten haben am Montagabend über die Session beraten. Jecken sollen am 11.11. für das Hoppeditz-Erwachen nicht zum Rathaus kommen. Stattdessen ist ein Livestream geplant.

Nach der Absage der klassischen Karnevals-Veranstaltungen in NRW will das Comitee Düsseldorfer Carneval (CC) den Sessionsauftakt am 11.11. in völlig neuer Form gestalten. „Fest steht, dass wir unsere ursprüngliche Idee, den Hoppeditz im Beisein von etwa 500 Jecken auf dem Rathausplatz erwachen zu lassen, nicht werden durchführen können“, sagte CC-Vizepräsident Stefan Kleinehr am Montagabend vor den Präsidenten der 70 angeschlossenen Vereine im Schützenhaus Eller. Fest stehe allerdings auch, dass das CC unbedingt an dieser 150 Jahre alten Tradition festhalten wolle.