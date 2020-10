Düsseldorfer Satiriker Tilly im Interview : „Ich bin wirklich stolz auf die Jecken“

Düsseldorf Der Wagenbauer ist glücklich über die Rettung seines Teams und freut sich auf den Rosenmontagszug in der Arena. Im Interview wagt er zudem Witze über Corona und blickt auf Länder, in denen es normal ist, fürs Zuschauen beim Zug zu bezahlen.

Tilly Nein! Schön wäre, wenn er fährt. In anderen Ländern ist das Feiern in Arenen beziehungsweise abgesperrten Bereichen auch die Normalversion. Der „Gratis“-Zoch auf den Straßen des Rheinlands ist international gesehen eher die Ausnahme. In Rio feiern die Karnevalisten im Hippodrom – einer Arena – und vor ausgewähltem Publikum. Die größten und tollsten Wagen Italiens fahren in Viagreggio, die Züge dort habe ich oft besucht, die Wagenbauer auch. Da fährt man an fünf Wochenenden hintereinander in einem abgesperrten Bereich an der Promenade mehrfach im Kreis, und man muss um die 15 Euro Eintritt zahlen, wenn man die Wagen sehen will. Im berühmten Karneval von Nizza wird es genauso gehandhabt, da gibt es auch einen abgesperrten Bereich für die Umzüge und Eintritt wird verlangt. Insofern kehrt Düsseldorf mit dieser Aktion zu den Ursprüngen des organisierten Karnevals zurück.