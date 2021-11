Karneval in Düsseldorf : Freudentränen für die designierte Venetia Uasa

Düsseldorf Bald ist sie auch offiziell Düsseldorfs Karnevalsprinzessin. Vorher durfte sich die Venetia Uasa noch mit Geschmeide eindecken. Bei der Gelegenheit verriet sich, von wem sie ihren wertvollsten Schmuck hat.

Am Samstag wird Uasa Katharina Maisch als designierte Venetia erst einmal in Obhut genommen und am 19. November endlich gekürt. Und so wie es aussieht, wird sie funkelnde Auftritte haben. Erstmals ist es der Juwelier Bucherer, der der Venetia Schmuckstücke für die Session zur Verfügung stellt. Maisch wird eine Diamantkette tragen und Ohrringe aus der Kollektion Lacrima – Freudentränen.