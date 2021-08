Düsseldorfs Karnevalisten in den Startlöchern : Ehrengarde stellt sich neu auf

Düsseldorfs Karnevalisten in den Startlöchern

Düsseldorf Die Corona-Krise blockierte auch die Karnevalisten der Landeshauptstadt. Aufatmen gibt es allerorts – auch bei der Ehrengarde und den Blau-Weissen.

Düsseldorfs Karnevalisten kommen langsam wieder aus der Deckung. Kürzlich versammelte sich auch die Ehrengarde der Stadt, die auch Leibgarde des Oberbürgersmeisters ist, zu gleich zwei Jahreshauptversammlungen, die pandemiebedingt im vergangenen und Anfang dieses Jahres nicht stattfinden konnten. Wichtige Entscheidungen standen an, fast der gesamte Vorstand war zu wählen, wie ein Sprecher mitteilt.

Auch der zweite Durchgang der Versammlungsteilnehmer brachte Neuerungen. Mit der Präsidenten- und Kommandantenwahl waren zwei wichtige Posten zu besetzen. So wurde der ehemalige Kommandant Volker Henkel zum Präsidenten und der Gardist Jürgen Kolo als neues Vorstandsmitglied zum Kommandanten gewählt. In seiner ersten Rede als Präsident ließ Henkel tief in seine Visionen blicken, wie er für sich und die Ehrengarde den zukünftigen Weg im Karneval sieht.