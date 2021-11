Karneval in Düsseldorf : Die meisten Altstadt-Kneipen haben offen

Nach dem Hoppeditz-Erwachen – so sah das noch 2020 aus – wird es für viele Karnevalisten in die Altstadt gehen. Foto: Endermann, Andreas (end)

Düsseldorf Anders als in Köln ist die Angst vor Corona für das Hoppeditz-Erwachen in Düsseldorf kein Thema. Die Wirte wollen sich strikt an die Regeln halten und rechnen nicht mit mehr Andrang als an Wochenenden etwa.