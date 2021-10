Düsseldorfs konsequente Karnevalisten : Hoppeditz-Erwachen auf dem Marktplatz nur mit 2G

Düsseldorf Düsseldorfs Karnevalisten wollen kein Risiko eingehen. Daher gibt es auch beim Start der jecken Zeit nur Zutritt für Geimpfte und Genesene. Hunderte Narren werden zum Hoppeditz-Erwachen erwartet.

Düsseldorfs Karnevalisten bringen sich in Position und verrieten bei ihrer ersten Pressekonferenz seit 20 Monaten Details zu ihrem Fahrplan in der kommenden Session. Diese startet bekanntermaßen am 11.11. um 11.11 Uhr mit dem Hoppeditz-Erwachen. Dieses Mal könnten wieder Hunderte, vielleicht Tausende auf den Marktplatz kommen, wie der Geschäftsführer des Comitee Düsseldorfer Carneval (CC), Hans-Jürgen Tüllmann, am Mittwoch im Steigenberger Parkhotel an der Kö sagte. Kostenpflichtiger Inhalt Die 2G-Regel, also nur Zutritt für Geimpfte und Genesene in den Saalveranstaltungen, hatte das CC bereits im August festgelegt. Gleiches soll für das Hoppeditz-Erwachen im Freien gelten, „um ganz sicher zu gehen“. Etwa drei Kontrollstationen – unter anderem am Burgplatz und am Marktplatz – sollen aufgebaut werden. Bevor die Karnevalisten also nahe an das Geschehen vor dem Rathaus kommen können, müssen sie sich legitimieren. Der Marktplatz wird vorher abgesperrt.