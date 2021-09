Feiern in der Altstadt : Diese Düsseldorfer Kultkneipe führt 2G-Regel ein

Die Altstadt ist in den vergangenen Monaten nach dem Lockdown wieder zu einem beliebten Ort zum Feiern geworden. Foto: Christoph Schroeter

Düsseldorf Wer sich nicht impfen lassen möchte oder nicht genesen ist, hat ab Oktober in einer Altstadtkneipe in Düsseldorf keinen Zutritt mehr. Die Einführung der 2G-Regel sei in der Branche schon länger ein Thema, sagt der Chef der Hausbrauerei.

Von Hendrik Gaasterland

Via Instagram hat die Hausbrauerei Kürzer am Freitagmorgen mitgeteilt, dass sich ab Oktober bei ihr etwas ändern wird. In dem Post, gerichtet an Freunde, Gäste und Biergenießer, heißt es im Namen des Kürzer-Teams: „Wir freuen uns, dass ihr uns in den letzten Wochen wieder regelmäßig und zahlreich besucht habt, um zu lachen, zu trinken und etwas den Alltag zu vergessen. Damit die Situation wieder entspannter wird, ihr singen und tanzen könnt – ganz ungezwungen genau wie früher – werden wir ab dem 1. Oktober der Empfehlung der Stadt folgen und den Einlass auf 2G festlegen. Wir wollen euch weiterhin für das ein oder andere Bier, einen Schnack und ganz viel Spaß bei uns begrüßen. Bleibt gesund und durstig.“

Für Hans-Peter Schwemin, Chef des Kürzer, ist die Einführung der 2G-Regel die logische Weiterentwicklung der Corona-Maßnahmen. „In der Branche ist sie schon länger ein Thema“, berichtet Schwemin. Spätestens nach der Bundestagswahl am Sonntag rechnet er damit, dass die 2G-Empfehlung umfassender von der Politik ausgesprochen wird: „Vor der Wahl traut sich ja niemand mehr, etwas zu sagen.“

Im Kürzer, das am Wochenende besonders beim jüngeren Altstadtpublikum beliebt ist, befürwortet man die 2G-Regel – zumal zuletzt ohnehin kaum noch ein Gast die Kneipe besuchte, der weder vollständig geimpft noch genesen war. „Zwei bis drei Prozent unserer Gäste haben an der Tür noch einen Test gezeigt, der ja auch gerne manipuliert wird. Wir haben uns das Ganze jetzt über einen längeren Zeitraum angeschaut und uns dazu entschieden, dass das Vorzeigen der Tests nicht mehr ausreicht. Wer sich nicht impfen lassen möchte, der muss dann halt in Zukunft zu Hause bleiben. So einfach ist das“, sagt Schwemin.