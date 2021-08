Karneval nur für Geimpfte : Die Corona-Pläne der Narren: Ein bisschen realitätsfern

Februar 2020: Als Karneval mit Menschenmassen noch als völlig unbedenklich galten. Foto: dpa/Fabian Strauch

Meinung Nur noch Geimpfte und Genesene zu Karnevalsveranstaltungen zuzulassen, klingt vernünftig – geht allerdings an der Realität der fünften Jahreszeit vorbei. Dazu müssten ganz andere Branchen mitziehen.

Von Julia Rathcke Redakteurin der Rheinischen Post

Karneval als Ursprung allen Übels ist seit Beginn der Pandemie 2020 vielen so im Gedächtnis geblieben. War es immerhin diese eine Kappensitzung im Kreis Heinsberg, die nationale Berühmtheit erlangte – bei der sich die allerersten Menschen in Deutschland mit dem Virus infizierten, und die Infektionsketten ihren Lauf nahmen. Womöglich auch damals schon anderswo im Gedränge der Jecken an Rhein und Ruhr. Jedenfalls verständlich, dass genau diese Branche der Bützer und Schunkler vorangeht im Kampf gegen Corona; sei es durch die weit im Voraus kommunizierte Absage der Session 2020/21, sei es durch eine Ansage für die anstehende Session.

Auf Nummer sicher zu gehen, und nur Geimpfte oder Genesene zu Veranstaltungen zulassen zu wollen, ist eine gute Entscheidung des Comitees Düsseldorfer Carneval (CC), der hoffentlich auch andere Festkomitees an Rhein und Ruhr folgen werden, wenn sie nicht ohnehin unter dem Dachverband organisiert sind. Natürlich sind es auch wirtschaftliche Beweggründe, die Regelung drei Monate vor Beginn der Session am 11. November schon zu verbreiten. Schließlich will man einen Komplettausfall unbedingt vermeiden. Die Menschen sollen noch ausreichend Zeit haben, sich impfen zu lassen. Die Narren tragen – als kleiner, aber nicht marginaler Teil der Gesellschaft – damit ihren Teil bei zur Impfkampagne und einem Ende der Pandemie.

Die Reaktionen erstrecken sich gewohntermaßen von Beifall bis zu Empörung. Wer an dieser Stelle von Diskriminierung oder Stigmatisierung der Ungeimpften spricht, leugnet allerdings den Ernst der Sache und das hohe Risiko gerade solcher Veranstaltungen, die von Menschenmengen, Körpernähe, Unbedarftheit und Ausgelassenheit leben – nach denen die meisten auch lechzen. Ein Recht auf Party aber gibt es nicht. Jeder Karnevalist kann und muss seine Prioritäten selbst setzen – entweder sich impfen lassen oder draußen bleiben. Zumindest, wer an Narrenveranstaltungen- und sitzungen teilnehmen will.