Schweiz Ein Ski-Gebiet macht sich fit für die Zukunft

Aus der Vogelperspektive ist das Bergdorf Engelberg in der Zentralschweiz wie ein zerklüfteter Farbfleck in die exakte Mitte des Alpenstaates gekleckst – mitten in ein Bergmassiv hinein. Und so ist dieses Klosterdorf malerisch in einem Hochtal auf 1000 Höhenmetern reihenweise von Gipfeln und Gletschern umgeben: Über der Dorfstraße leuchtet die Felswand des „Hahnen“ zartrosa im Morgenlicht – wo ein Mönch einen Engel gehört haben will, der ihm gesagt haben soll, um genau hier 1120 ein Benediktiner Kloster zu gründen. Am anderen Ende des Tales thront der Gletscher Titlis über einem Meer aus verschneiten Pisten, zugefrorenen Bergseen, Steilwänden und Gipfeln.