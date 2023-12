Buckelpisten in Mönchengladbach Wenn ein Schlagloch auf das nächste folgt

Ein kurzes Ruckeln, ein dumpfer Schlag, begleitet von der Sorge, dass der Reifen oder die Achse beschädigt wurden: Wohl jeder Autofahrer ist auf seinem Weg durch Mönchengladbach schon in ein Schlagloch geraten – oder gleich über mehrere geholpert. Einige Straßen, darunter die Mittel-, die Berg- und die Heinrich-Pesch-Straße, sind schließlich in einem spürbar schlechten Zustand. Gerade für Radfahrer kann so eine Buckelpiste nicht nur zum kostspieligen Problem, sondern zur Gefahr werden.