Urlaub in Europa Die besten Reiseziele in Europa 2023 – eine deutsche Stadt in den Top Ten überrascht

In den Top Ten der 20 besten Reiseziele in Europa des Reiseportal „europeanbestdestinations.com“ sind zwei deutsche Städte gelandet, die wohl viele nicht in der Liste der 20 besten vermutet hätten, geschweige denn gar in den Top Ten. Eine deutsche Stadt liegt in NRW, die andere hat eine starke Konkurrentin etwas weiter südlicher. Busse voll mit Touristen aus Asien und den USA kommen nur bis dorthin und lassen die Zehntplatzierte links liegen. Die Rede ist von Mannheim. Dabei hat die Stadt am Rhein und Neckar viel zu bieten. Mit dem Ranking wird die Vernachlässigte in ein rechtes Licht gerückt und bekommt die Aufmerksamkeit, die es verdient hat. Und der Konkurrentin Heidelberg wird es auch keinen Abbruch tun.