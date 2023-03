Direktverbindungen in europäische Großstädte Von Köln mit Bus und Bahn in den Urlaub

Düsseldorf · Wer nachhaltiger leben will, aber nicht auf den Urlaub verzichten möchte, kann vom Flugzeug auf Bus oder Bahn umsteigen. Auch so lassen sich zahlreiche Ziele in Europa erreichen. In welche Städte Sie ohne Umstieg von Köln aus gelangen, erfahren Sie hier.

01.03.2023, 09:45 Uhr

Wenn es um die Anreise zum Urlaubsort geht, steigen viele Menschen gerne ins Flugzeug oder Auto, doch auch mit Bussen und Bahnen lassen sich viele Ziele in Europa erreichen – und das oft auch auf direktem Wege. Dabei bietet die Anreise per Bus oder Bahn auch Vorteile: Neben dem wesentlich geringeren CO 2 -Ausstoß können Reisende auch Geld sparen. Zudem liegen Flughäfen meist außerhalb, Bahnhöfe und Busbahnhöfe jedoch oft im Stadtzentrum. Auch kann es angenehmer sein, sich fahren zu lassen, anstatt selbst stundenlang hinter dem Steuer zu sitzen. Abzüge gibt es beim Komfort: Vor allem lange Strecken mit dem Fernbus können kräftezehrend sein und lange dauern. Von Köln aus lassen sich zahlreiche europäische Ziele direkt und ohne Umstiege erreichen. Selbst eine Direktverbindung an die äußerste Grenze des europäischen Kontinents, bis nach Istanbul, gibt es. Allerdings ist zu beachten, dass die Fernbusse von Eurolines und Flixbus meist nicht vom Kölner Hauptbahnhof abfahren, sondern vom Busbahnhof am Kölner Flughafen. Dieser ist mit S-Bahnen und Regionalzügen in 13 bis 16 Minuten vom Kölner Hauptbahnhof aus zu erreichen. Was sich wie bei Flugreisen auch zeigt: Frühbuchen lohnt sich, denn die Preise können um ein Vielfaches steigen. Diese Direktverbindungen gibt es von Köln aus: Amsterdam mit Eurolines: 5:25 Stunden, ab 15 Euro / mit Flixbus: 3:50 Stunden, ab 10 Euro / mit IC/ICE: 3:17 Stunden, ab 20 Euro / mit ÖBB Nightjet: 3:00 Stunden, ab 30 Euro

mit Eurolines: 5:25 Stunden, ab 15 Euro / mit Flixbus: 3:50 Stunden, ab 10 Euro / mit IC/ICE: 3:17 Stunden, ab 20 Euro / mit ÖBB Nightjet: 3:00 Stunden, ab 30 Euro Antwerpen mit Flixbus: 5:00 Stunden, ab 12 Euro

mit Flixbus: 5:00 Stunden, ab 12 Euro Basel mit Flixbus: 7:50 Stunden, ab 22 Euro / mit IC/ICE: 4:40 Stunden, ab 40 Euro

mit Flixbus: 7:50 Stunden, ab 22 Euro / mit IC/ICE: 4:40 Stunden, ab 40 Euro Belgrad mit Eurolines: 23:30 Stunden, ab 110 Euro / mit Flixbus: 23:29 Stunden, ab 110 Euro

mit Eurolines: 23:30 Stunden, ab 110 Euro / mit Flixbus: 23:29 Stunden, ab 110 Euro Bordeaux mit Eurolines: 16:40 Stunden, ab 65 Euro

mit Eurolines: 16:40 Stunden, ab 65 Euro Breslau mit Flixbus: 14:05 Stunden, ab 40 Euro

mit Flixbus: 14:05 Stunden, ab 40 Euro Brügge mit Flixbus: 6:10 Stunden, ab 16 Euro

mit Flixbus: 6:10 Stunden, ab 16 Euro Brüssel mit Flixbus: 3:55 Stunden, ab 13 Euro / mit Thalys: 1:53 Stunden, ab 16 Euro

mit Flixbus: 3:55 Stunden, ab 13 Euro / mit Thalys: 1:53 Stunden, ab 16 Euro Budapest mit Eurolines: 19:05 Stunden, ab 100 Euro / mit Flixbus: 17:10 Stunden, ab 60 Euro

mit Eurolines: 19:05 Stunden, ab 100 Euro / mit Flixbus: 17:10 Stunden, ab 60 Euro Bukarest mit Eurolines: 36:15 Stunden, ab 150 Euro / mit Flixbus: 33:10 Stunden, ab 100 Euro

mit Eurolines: 36:15 Stunden, ab 150 Euro / mit Flixbus: 33:10 Stunden, ab 100 Euro Den Haag mit Flixbus: 6:00 Stunden, ab 16 Euro

mit Flixbus: 6:00 Stunden, ab 16 Euro Eindhoven mit Flixbus: 3:10 Stunden, ab 9 Euro

mit Flixbus: 3:10 Stunden, ab 9 Euro Genua mit Flixbus: 14:50 Stunden, ab 32 Euro

mit Flixbus: 14:50 Stunden, ab 32 Euro Graz mit Flixbus: 13:20 Stunden, ab 50 Euro

mit Flixbus: 13:20 Stunden, ab 50 Euro Innsbruck mit ÖBB Nightjet: 11:02 Stunden, ab 30 Euro

mit ÖBB Nightjet: 11:02 Stunden, ab 30 Euro Istanbul mit Eurolines: 24:19 Stunden, ab 155 Euro

mit Eurolines: 24:19 Stunden, ab 155 Euro Krakau mit Eurolines: 18:25 Stunden, ab 68 Euro / mit Flixbus: 18:20 Stunden, ab 45 Euro

mit Eurolines: 18:25 Stunden, ab 68 Euro / mit Flixbus: 18:20 Stunden, ab 45 Euro Lüttich mit Flixbus: 2:45 Stunden, ab 9 Euro / mit Thalys: 1:05 Stunden, 16 Euro

mit Flixbus: 2:45 Stunden, ab 9 Euro / mit Thalys: 1:05 Stunden, 16 Euro Maastrich mit Flixbus: 1:50 Stunden, ab 6 Euro

mit Flixbus: 1:50 Stunden, ab 6 Euro Mailand mit Flixbus: 12:30 Stunden, ab 25 Euro

mit Flixbus: 12:30 Stunden, ab 25 Euro Paris mit Eurolines: 7:40 Stunden, ab 22 Euro / mit Flixbus: 6:55 Stunden, ab 55 Euro / mit Thalys: 3:21 Stunden, ab 32 Euro

mit Eurolines: 7:40 Stunden, ab 22 Euro / mit Flixbus: 6:55 Stunden, ab 55 Euro / mit Thalys: 3:21 Stunden, ab 32 Euro Prag mit Eurolines: 9:08 Stunden, ab 30 Euro / mit Flixbus: 11:00 Stunden, ab 30 Euro

mit Eurolines: 9:08 Stunden, ab 30 Euro / mit Flixbus: 11:00 Stunden, ab 30 Euro Rijeka mit Flixbus: 19:45 Stunden, ab 49 Euro

mit Flixbus: 19:45 Stunden, ab 49 Euro Rotterdam mit Eurolines: 4:10 Stunden, ab 20 Euro / mit Flixbus: 5:25 Stunden, ab 12 Euro

mit Eurolines: 4:10 Stunden, ab 20 Euro / mit Flixbus: 5:25 Stunden, ab 12 Euro Salzburg mit Flixbus: 10:50 Stunden, ab 35 Euro

mit Flixbus: 10:50 Stunden, ab 35 Euro Sarajevo mit Eurolines: 25:40 Stunden, ab 90 Euro / mit Flixbus: 25:40 Stunden, 90 Euro

mit Eurolines: 25:40 Stunden, ab 90 Euro / mit Flixbus: 25:40 Stunden, 90 Euro Utrecht mit Flixbus: 4:10 Stunden, ab 25 Euro

mit Flixbus: 4:10 Stunden, ab 25 Euro Warschau mit Eurolines: 19:15 Stunden, ab 54 Euro / mit Flixbus: 17:45 Stunden, ab 74 Euro

mit Eurolines: 19:15 Stunden, ab 54 Euro / mit Flixbus: 17:45 Stunden, ab 74 Euro Wien mit Flixbus: 13:40 Stunden, ab 60 Euro / mit ÖBB Nightjet: 10:57 Stunden, ab 59 Euro

mit Flixbus: 13:40 Stunden, ab 60 Euro / mit ÖBB Nightjet: 10:57 Stunden, ab 59 Euro Zagreb mit Eurolines: 18:10 Stunden, ab 100 Euro / mit Flixbus: 18:05 Stunden, ab 40 Euro

mit Eurolines: 18:10 Stunden, ab 100 Euro / mit Flixbus: 18:05 Stunden, ab 40 Euro

Zürich mit Flixbus: 8:50 Stunden, ab 25 Euro / mit IC/ICE: 6:07 Stunden, ab 40 Euro / mit ÖBB Nightjet: 8:12 Stunden, ab 80 Euro

