Göteborg Grüne Stadt am Kattegat

„Die grüne Lunge Göteborgs“, der Park Slottsskogen, ist etwa so groß wie 137 Fußballfelder. Die Wege dort führen vorbei an idyllischen Teichen, an Wasserläufen, Wiesen und kleinen Wäldchen. Sogar Elche gibt’s – in einem Freigehege für Wildtiere. „Täglich um 14 Uhr kann man bei der Fütterung der Robben zusehen, eine halbe Stunde später sind die Pinguine dran“, weiß die kundige Stadtführerin. Auch für Zweibeiner gibt es was zum Futtern, zum Beispiel in der Villa Belparc direkt am Ufer einer der Seen.