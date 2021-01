Italien : Wanderfreuden hoch über dem Meer

Die Grande Traversata Elbana ist Elbas ultimativer Wanderweg: In drei oder vier Tagen führt sie über die höchsten Bergkämme der Insel.

Wandern Die Grande Traversata Elbana ist gut in drei oder vier Tagen zu gehen. Wer zusätzlich zur Südroute auch die Nordroute der dritten Etappe gehen möchte, nimmt am besten die Seilbahn von Marciana auf den Monte Capanne und steigt von dort auf die GTE ab.

Im Badeort Cavo schlendert man den Strand entlang, dann geht es zwischen verschlafenen Villen hinauf. In den Vorgärten wachsen Kakteen und Yucca-Palmen, aus Steinmauern wuchern wilde Kapernbüsche. In Cavo laufe das Leben gemächlicher als in den Touristenzentren der Insel, sagt Schnerring. Sie kommt selten mit Gästen hierher.

Vom GTE aus sieht man die Burgen nur in der Ferne. Der Weg führt durch Macchia, den typischen Mittelmeer-Buschwald aus Wacholder und Rosmarin, Myrten und Zistrosen. Bald weicht die Macchia dichtem Wald. Die Trockenmauern, die einst Weinberge terrassierten, zerbröseln im Unterholz. „Das war alles Handarbeit“, sagt Schnerring. „So was macht man nur, wenn man keine Alternative hat.“ Mit dem Einzug des Tourismus gaben viele Weinbauern die Schinderei auf.

Wirklich spektakulär wird die Aussicht erstmals auf dem Kammweg hinauf zum Monte Strega, dem Hexenberg. „Er macht seinem Namen alle Ehre“, sagt Schnerring. Wenn möglich, umgehe sie mit ihren Kunden den steilen Aufstieg, oben pfeife oft der Wind. An diesem Tag ist der luftige Pfad aber ein Traum. Über grüne Hügel blickt man rechts auf die türkisen Buchten und die Ferienhaus-Siedlungen von Nisporto und Nisportino, links auf den Bergwerksort Rio nell‘Elba und die Einsiedelei Santa Caterina. Der Abstecher zur Kapelle und dem botanischen Garten lockt, aber der Weg ist auch so noch weit.

Andere Wanderer sind selten. Nur eine Gruppe mittelalter Italiener schlendert schnatternd dahin. Und auf dem Gipfel des Cima del Monte pausieren zwei Studenten aus Karlsruhe . Auch sie wollen die GTE in drei Tagen wandern, dabei aber zelten. „Ich war bisher nur in den Alpen und dachte, Elba könne sowieso nicht mithalten“, sagt die 20-jährige Mara Neininger. „Aber die Tour ist extrem beeindruckend. Und es geht ganz schön rauf und runter.“

Zusätzliche Höhenmeter birgt der tägliche Abstieg in eines der Dörfer. Denn an der GTE gibt es keine Berghütten oder Almen. Die einzige Option am Wegesrand ist der Ziegenhof Terra e Cuore. 80 Ziegen hält Eugenio Survillo auf einer der früheren Müllkippen hoch über Porto Azzurro. Aus ihrer Milch machen der 34-Jährige und seine Frau Eiscreme und Käse. „Diese Stille, diese Aussicht, das ist Luxus für mich“, sagt Survillo, der zuvor in Rom lebte.