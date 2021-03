Urlaub und Erholung : Rügen - die größte Insel Deutschlands

Düsseldorf Rügen ist touristisch eine Hochburg in Deutschland. Jede vierte Übernachtung in Mecklenburg-Vorpommern wird auf der Ostseeinsel gebucht. Nicht nur Urlauber kommen gerne auf die Insel. Auch zum Zwecke der Gesundung wird oft ein Kuraufenthalt im heilsamen Seeklima verschrieben.

Das war bereits in den Zeiten der ehemaligen DDR so, damals war Rügen das wichtigste Urlaubsziel im Staatsgebiet und zog jedes Jahr viele Besucher an. Auf Rügen ist besonders in den Monaten von April bis Oktober viel Tourismusbetrieb, die eigentliche Hauptsaison geht von Juni bis August. Doch auch im Winter wird Rügen von den wenigen Touristen sehr geschätzt, die die ruhige Atmosphäre der Insel schätzen und sich dort erholen wollen.