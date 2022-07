Von Zug erfasst : Zwei Menschen sterben nach Böhse Onkelz-Konzert in Frankfurt

Ein Polizeiauto im Einsatz (Symbolbild). Foto: dpa/Patrick Seeger

Frankfurt In Frankfurt am Main ist es in der Nacht zu Sonntag bei der Abreise von Besuchern eines Konzerts der Band Böhse Onkelz zu chaotischen Szenen gekommen. Menschen laufen Bahngleise laufen, die Bundespolizei sperrt Teilbereiche. Auf einem noch freien Gleis kommt es zu einem tödlichen Unfall.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Nach einem Rockkonzert im Frankfurter Fußballstadion sind in der Nacht zum Samstag zwei Menschen ums Leben gekommen. Sie befanden sich nach Polizeiangaben auf den Gleisen in der Umgebung des Stadions im Südwesten der Stadt. Der 45-jährige Mann und die 25-jährige Frau seien von einer S-Bahn erfasst worden, sagte eine Sprecherin der für die Bahn zuständigen Bundespolizei.

Nach Angaben eines Frankfurter Polizei-Sprechers vom Sonntag kommen die beiden Opfer aus Mecklenburg-Vorpommern. Die 25-Jährige und der 45-Jährige gehörten demnach zu einer größeren Gruppe, die sich nach dem Konzert auf dem Weg zum Parkplatz befand. Nach Angaben aus der Gruppe, habe man sich dabei aus den Augen verloren und später die beiden als vermisst gemeldet.

Bereits vor dem tödlichen Unfall gegen 23.40 Uhr waren nach Angaben der Bundespolizei Teilbereiche der Bahnstrecke gesperrt worden, weil mehrere Menschen im Anschluss an das Konzert der Rockband Böhse Onkelz in dem Stadion, dem „Deutsche-Bank-Park“, Gleise betreten hätten, sagte die Sprecherin.

Der Lokführer leitete nach Angaben der Ermittler noch eine Notbremsung ein, konnte den Unfall aber nicht verhindern. Anschließend wurde die gesamte Bahnstrecke für den Zugverkehr gesperrt. Beamte der Bundespolizei sicherten die Unfallstelle ab. Die Sperrung wurde gegen 2 Uhr in der Früh aufgehoben.

In dem Zug befanden sich nach Angaben der Polizei Frankfurt etwa 300 Fahrgäste, die die Bahn später verließen. Zeugen des Unglücks wurden von der Notfallseelsorge betreut. Die Frankfurter Kriminalpolizei nahm Ermittlungen auf.

(felt/dpa)