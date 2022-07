„Wir sehen uns zu Hause“ : Kaarster Autorin schreibt dritten Roman

Kaarst Christiane Wünsche lässt ihre Protagonistin in „Wir sehen uns zu Hause“ mit dem Wohnmobil die ehemalige DDR erkunden. Auf die Idee gekommen ist sie durch ein Gespräch mit Freunden aus Erfurt.

Eine Reise mit dem Wohnmobil durch die ehemalige DDR wird für Anne zu einer Reise zu sich selbst, zu den Wurzeln ihrer Familie und letztendlich auch zu einem anderen Verständnis von Deutschland: Die Kaarster Autorin Christiane Wünsche regt mit ihrem dritten Familienroman „Wir sehen uns zu Hause“ die Fantasie des Lesers in vielerlei Hinsicht an.

Was wissen Westdeutsche vom Leben der Ostdeutschen? Vor allem die Generation, der Christiane Wünsche, geboren 1966, selbst angehört. Die Inspiration zum Roman entstand durch ein Gespräch mit Freunden aus Erfurt, erzählt Wünsche. Sie sprachen über die „Bausoldaten“, die in der Nationalen Volksarmee ihren Dienst aus Gewissensgründen nicht an der Waffe, sondern mittels Bautätigkeit verrichteten, im Volksmund abfällig „Spatis“ wegen der aufgenähten Spatensymbole genannt. Zudem erfuhr Wünsche, dass Kinder sogenannter „Intelligenzler“ kein Abitur machen und studieren durften: „Ich war beschämt, dass ich so wenig von der Geschichte des Ostens wusste“, sagt sie im Gespräch mit unserer Redaktion. Das war die Initialzündung zum neuen Roman.