Schreiben an Regierung : Bürgermeister der Insel Rügen bringen Nord Stream 2 ins Spiel

Sassnitz Sieben Kommunalpolitiker von der Insel Rügen wollen die Reaktivierung von Nord Stream 2 wieder auf den Plan rufen. Um dauerhafte Energiesicherheit gewährleisten zu können, wäre die Gaspipeline eine Möglichkeit.

Kommunalpolitiker von der Insel Rügen haben in einem Schreiben an Landes- und Bundesregierung die Nutzung der umstrittenen Ostsee-Gaspipeline Nord Stream 2 vorgeschlagen. Der Brief, der der Deutschen Presse-Agentur vorliegt, ist von sieben Bürgermeistern und Bürgermeisterinnen unterschrieben. Wie der Sassnitzer Bürgermeister Frank Kracht (parteilos) am Mittwoch der dpa schrieb, hätten es nachträglich noch mehrere weitere Gemeinden unterzeichnet. Zuvor hatte der NDR darüber berichtet.