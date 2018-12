Bundeskartellamt sieht Mängel: Warum man sich nicht immer auf Vergleichsportale verlassen sollte

Das Bundeskartellamt ist bei Internet-Vergleichsportalen in vielen Fällen auf Mängel gestoßen (Symbolfoto). Foto: dpa/Patrick Pleul

Frankfurt Eine Untersuchung zahlreicher Vergleichsportale habe den Verdacht auf Verbraucherrechtsverstöße in einigen Punkten erhärtet, heißt es vom Bundeskartellamt. Teils würden wichtige Anbieter nicht berücksichtigt.

Das Bundeskartellamt nimmt die Arbeit von Internet-Vergleichsportalen verstärkt unter die Lupe. Eine Untersuchung zahlreicher Vergleichsportale aus den Bereichen Reisen, Energie, Versicherungen, Telekommunikation und Finanzen habe den Verdacht auf Verbraucherrechtsverstöße in einigen Punkten erhärtet, teilte die Behörde am Mittwoch in Bonn mit.