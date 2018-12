Geschenktipp zu Weihnachten: Schatzi, schenk mir ein Fotobuch

Düsseldorf Mehr als neun Millionen Fotobücher werden jedes Jahr in Deutschland verkauft, viele davon vor Weihnachten. Wer dieselbe Geschenkidee hat, sollte neben Preis und Qualität auch auf die Lieferzeit achten.

Beliebt, beliebter, Fotobücher. An Heiligabend werden viele Menschen wieder bildhafte Erinnerungen an das Jahr unter dem Tannenbaum finden. Freude auf der einen bedeutet aber auch Arbeit auf der anderen Seite. Damit es mit dem Weihnachtsgeschenk noch klappt, muss man sich langsam darum kümmern – und wissen, worauf es ankommt.

Warum sind Fotobücher so beliebt? Fotobücher waren schon immer in. Allerdings gehörte früher mehr Arbeit dazu, einen schönen Bildband zu verschenken. Die Zeiten von krumm geschnittenen Fotorändern und Kleberesten an den Fingern sind indes vorbei. Heute kann man bei vielen Anbietern Fotobücher bequem online er- und bestellen. Auch deshalb kommen immer mehr Menschen auf die Geschenkidee.