Kritik an Kliniken und Heimen: Warum sich ein Bundesamt an Mettwurst stört

Berlin Das Bundesamt für Verbraucherschutz hat Essen in Kliniken, Pflege- und Altenheimen untersucht. Nur jedes zehnte kontrollierte Krankenhaus oder Heim kommt dabei gut weg.

So fanden sich in den Menüs der Essensversorger zum Beispiel Mettwurst, Harzer und Limburger Käse sowie Räucherfisch, teilte das BVL am Donnerstag in Berlin mit. Rohe Wurst, Rotschmierekäse und ungekochter Fisch könnten leichter mit Keimen belastet sein, die kranken oder alten Menschen mit geschwächtem Immunsystem schaden können.