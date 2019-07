Gemüse in schillernden Farben : Bunt fürs Leben

Blumenkohl ist weiß, ein Zucchino grün und die Möhre orange? Das war einmal. Heute gibt es Gemüse unterschiedlichster Farbe. Den Hobbykoch freut’s, auch wenn er Buntes nicht an jeder Ecke findet.

Ein Teller mit unterschiedlich farbigen Beten zum Beispiel wirkt nicht nur auf Rezepten von Foodbloggern attraktiv. Auch auf dem eigenen Teller macht der Mix aus Dunkelrot, Gelb, Weiß und Orange einiges her. Manche gibt es sogar als zweifarbige Knollen, deren Inneres spiralförmig eingefärbt ist – fast zu schön zum Essen sind sie. Auch Möhren leuchten in Dunkelrot über Orange bis zu einem ganz blassen Gelb.

Wer diese Sorten verarbeiten möchte, muss sich allerdings oft sehr viel mehr Mühe machen. Das fängt schon beim Schälen und Schneiden an – zu schnell färben rote Früchte ab. Wer die bunten Beten oder Möhren untereinander kocht, der hat am Ende zudem häufig nur einen unansehnlichen, dunkelrot-gräulichen Papp vor sich, weil der rote Farbstoff so intensiv färbt und sich unter Hitzeeinwirkung verändert. Wer das verhindern will, muss getrennt garen, zum Beispiel die Würfel für ein buntes Möhren-Risotto. Dann sieht es am Ende noch hübsch aus.