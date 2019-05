Kochzeit : Cassoulet vom Lamm

Foto: Hans-Juergen Bauer (hjba)

Ein französischer Eintopf mit orientalischen Gewürzen – das ist das Rezept für ein Cassoulet mit Lamm.

Zutaten für vier Personen

8 Lammfilets, gemahlener Zimt, Olivenöl, 1 große Aubergine,

4 Stangen Bleichsellerie, 1 dicke Gemüsezwiebel, 1 gelbe Paprika, 1 Fleischtomate, 8 Dörr-Aprikosen, 150 g gekochte Kichererbsen, Olivenöl, Ajowan, Kreuzkümmel, etwas Zitronenabrieb, 1 Knoblauchzehe, gezupfte Blattpetersilie und Minze

Zubereitung

Die Lammfilets parieren. Eine Aubergine erst in ein Zentimeter dicke Scheiben und dann in Rauten schneiden. Auch den Bleichsellerie, die Gemüsezwiebel und die Paprika (bitte vorher schälen) in Rautenform bringen.

Das Gemüse in Olivenöl mit wenig Farbe rösten und mit Meersalz und Gewürzen abschmecken. Von den Gewürzen nimmt man zunächst am besten immer nur eine Messerspitze und tastet sich an seinen persönlichen Geschmack heran – Kreuzkümmel ist ja zum Beispiel nicht jedermanns Sache.

Ganz zuletzt die in grobe Würfel geschnittene Tomate, die gewürfelten Aprikosen und gekochten sowie geschälten Kichererbsen hinzufügen und nochmals kurz erhitzen.

Die Lammfilets kräftig mit Meersalz, Pfeffer und Zimt würzen. In nicht zu heißer Pfanne rundum in Olivenöl fertig braten. Dazu schmeckt geröstetes Fladenbrot am besten.

Das Rezept stammt von Thomas Teigelkamp. Er kocht in seinem Restaurant „Alte Villa Ling“ in Viersen.