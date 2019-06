Cold Brew : Wie kalter Kaffee zum schmackhaften Wachmacher wird

Düsseldorf Früher kochte man Kaffee und ließ ihn kalt werden. Heute wird das Pulver kalt aufgegossen - und nach 48 Stunden stellen sich die Aromen beim Cold Brew ganz anders dar. Und dann lässt sich Kaffee sogar mit Tonic oder Saft kombinieren.

Wer den Kaffee selber machen möchte, der braucht vor allen Dingen Zeit - für spontane Kaffeekränzchen ist diese Variante nicht geeignet. Denn zunächst wird frisch gemahlener Kaffee mit kaltem Wasser in einer Kanne aufgegossen. "Und dann stellt man ihn in den Kühlschrank und vergisst ihn dort erst einmal", sagt Sabristova. Nach ein bis zwei Tagen holt man ihn wieder raus. Dann hat sich das Pulver in der Regel am Boden abgesetzt und man kann den Cold Brew vorsichtig abschütten. Oder man gießt ihn noch durch einen Filter. Für die Dosierung rechnet man 20 Gramm Kaffee auf 200 Milliliter Wasser. Auch das Mahlen beeinflusst den Geschmack. "Je feiner die Bohnen gemahlen sind, desto herber wird der Geschmack", erklärt die Kaffee-Sommelière. Sie rät dazu, die Bohnen so zu zerkleinern, dass sie die Textur von braunem Zucker haben - dann sind sie perfekt.

Wie der Name schon sagt, kommt die "kalte Brühe" aus den USA. Dort wird sie in den Kaffeebars serviert. Außerdem gibt es sie als Konzentrat auch schon fertig zu kaufen, oft mit Gewürzen wie Vanille oder Karamell aromatisiert, ähnlich den in Europa verbreiteten Sirups. Selbstverständlich bieten auch die großen Ketten wie zum Beispiel Starbucks den kalten Kaffee an. In den USA ist er bundesweit im Programm, in Deutschland wird er zurzeit in vier Hamburger Filialen getestet, um zu sehen, wie er bei den deutschen Kaffeetanten und -onkeln denn ankommt. Eine Auswertung steht noch aus, deshalb ist auch offen, ob weitere Filialen in anderen Städten mitmachen.