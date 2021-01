Attraktive Aussichten für Immobilien-Investoren : Steuervorteile bei Vermietung und Verkauf

Die Immobilienwerte und Mietpreise in Deutschland steigen und steigen. Für Vermieter stellt sich daher häufiger die Frage, wie sie ihr Vermögen bestmöglich strukturieren und verwalten können. Eine Option dafür kann die Familienstiftung sein.

Die Immobilienvermögen in Deutschland wachsen. Das deutsche Nettoanlagevermögen in Wohn- und Nichtwohnbauten betrug laut dem Zentralen Immobilien Ausschuss (ZIA) 2018 rund 8,9 Billionen Euro. Übrigens kann die Corona-Pandemie den Immobilienpreisen nichts anhaben: Laut einer Analyse des Hamburgischen Weltwirtschaftsinstituts (HWWI) werden die Preise für Immobilien auch in den kommenden Jahren vielerorts weiter ansteigen. „In mehr als der Hälfte der 401 deutschen Kreise und Städte können Wohnungsbesitzer damit rechnen, dass ihre Immobilie bis mindestens 2030 real an Wert gewinnt.“