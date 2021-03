Immobilien-Urteil : Gerichtshof stärkt die Rechte von Wohnungskäufern

Karlsruhe Wer eine Wohnung kauft, einen Schaden feststellt und diesen beheben lassen will, muss nicht in Vorleistung treten. Es reicht ein Kostenvoranschlag, dann muss der Verkäufer zahlen.

Die Immobilienpreise sind in den vergangenen Jahren in Deuschland deutlich gestiegen. Das gilt nicht nur für Neubauten, sondern in vielen Fällen auch für Bestandsimmobilien. Umso ärgerlicher ist es, wenn man als Käufer dann auf Mängel stößt, für deren Beseitigung der Verkäufer zuständig wäre. Noch viel wichtiger: Wann muss der dafür zahlen? Sofort oder erst nach der Beseitigung?

Jedenfalls gilt das im Werkvertragsrecht, in dem dieser andere Fall spielte (Az.: V ZR 33/19). Dabei waren Fliesen falsch verlegt worden, und der Architekt hatte offensichtlich so wenig aufgepasst wie der Fliesenleger. Im aktuellen Fall ging es dagegen um den Kaufvertrag, aus dem sich die Ansprüche des Käufers ableiten. Der Unterschied: Im Kaufrecht gibt es keinen Vorschuss, dementsprechend muss der Käufer auch nicht in Vorleistung treten. Und der Schaden ist wie in diesem Fall – Feuchtigkeit kann Schimmel und infolgedessen gesundheitliche Probleme auslösen – meist gravierender. Am Ende stehen zwei unterschiedliche Urteile vom BGH zum Thema Mängelbeseitigung – das hat zumindest Seltenheitswert.