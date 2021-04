Mit Moderator Steven Gätjen : Wie Pro Sieben über die diesjährigen Pandemie-Oscars berichten wird

München/Los Angeles Jahr für Jahr steht Steven Gätjen bei der Oscar-Verleihung am roten Teppich und versucht, die Stars zu sich zu holen. Das wird sich bei den Pandemie-Oscars am kommenden Sonntag ändern. Nun hat Pro Sieben erste Details genannt, wie die Berichterstattung aussieht.

Für Moderator Steven Gätjen ist die Oscar-Verleihung in diesem Jahr mit besonderer Aufregung verbunden. „Wegen Corona ist alles anders als sonst - aber wie genau, wissen wir immer noch nicht“, sagte der 48-Jährige im Interview der Deutschen Presse-Agentur wenige Tage vor der Gala am Sonntag (25.4.) in Hollywood.

Gätjen berichtet für ProSieben live von der Verleihung. „Ich werde nicht wie in den letzten Jahren vor dem Dolby Theatre stehen“, erzählte er. Schließlich werden die Stars auf dem roten Teppich an der Union Station, einem zweiten Oscar-Veranstaltungsort in Los Angeles, erwartet. „Statt 120 Fernsehteams aus der ganzen Welt wird es nur 20 geben.“ ProSieben ist als einziger deutscher TV-Sender und als einer von acht internationalen Sendern live am roten Teppich mit dabei.