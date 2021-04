Die Starbesetzung für die Oscar-Gala ist offenbar komplett. „Überraschung! Wir freuen uns so sehr, Steven bei der Crew willkommen zu heißen, er rundet unsere Oscar-Besetzung ab“, teilten die Show-Produzenten um Regisseur Steven Soderbergh am Freitagmittag mit. „Nein, wirklich, das ist es“, fügte das Team hinzu.



Mit Steven Yeun (37) wirkt ein weiterer Schauspieler auf der Show-Bühne mit, der zugleich für einen Oscar nominiert ist. Der gebürtige Südkoreaner hat mit seiner Rolle in dem Film „Minari - Wo wir Wurzeln schlagen“ Chancen auf den Preis als bester Hauptdarsteller. Auch die Presenter Riz Ahmed („Sound of Metal“) und Viola Davis („Ma Rainey's Black Bottom“) sind im Oscar-Rennen.