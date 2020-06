Problematische Darstellung der Sklaverei : HBO nimmt „Vom Winde verweht“ aus dem Angebot

Los Angeles Der US-Streaminganbieter „HBO max“ nimmt den Filmklassiker „Vom Winde verweht“ vorerst aus dem Programm. Umstrittene Szenen zum Beispiel zum Thema Sklaverei sollen mit Kommentaren versehen werden.

„Vom Winde verweht“ ist 1939 erschienen und erzählt die Geschichte der Gutsherrin Scarlett O'Hara in den US-Südstaaten zu Zeiten des Bürgerkrieges. Auch nach der Abschaffung der Sklaverei stehen mehrere afroamerikanische Charaktere freiwillig und loyal zu Scarletts Familie, Probleme durch Sklaverei werden in dem Klassiker nicht thematisiert.

Zuerst hatte John Ridley, Drehbuchautor des Sklavendramas „12 Years a Slave“ von HBO gefordert, das Liebesdrama aus dem Angebot zu nehmen. „Es ist ein Film, der in den Momenten, in denen er nicht ohnehin den Horror der Sklaverei ignoriert, einige der schmerzhaftesten Stereotype über People of Color verbreitet“, schrieb er in der „Los Angeles Times“. „Es arbeiteten die größten Talente Hollywoods ihrer Zeit gemeinsam daran, eine Geschichte zu glorifizieren, die es so nie gab.“