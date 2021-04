Lockdown in Düsseldorf : Gemeinsame Veranstaltung von Stadt und Demonstranten geplant

Lockdown in Düsseldorf

Düsseldorf Vom Lockdown besonders Betroffene aus Kultur, Gastronomie oder Hotellerie hatten eine geplante Demonstration am Sonntag wegen hoher Auflagen der Stadt Düsseldorf gestrichen. Jetzt soll es eine gemeinsame Veranstaltung mit der Stadt geben.

Oberbürgermeister Stephan Keller hat sich mit den Organisatoren der für Sonntag angesetzten, dann aber abgesagten Demonstration ausgetauscht. Bei dem Treffen vor dem Landtag am Sonntagmittag wurde schnell klar, dass die Fronten keineswegs verhärtet sind.

Vielmehr nahmen die Veranstalter das Angebot Kellers an, eine gemeinsame Modellveranstaltung auf die Beine stellen zu wollen. „Das soll dann eher eine Darstellung der Leistungsfähigkeit der Branche werden, und keine offizielle Demonstration, dann vielleicht auch nur mit 500 Menschen und natürlich mit ausgefeiltem Hygienekonzept“, erklärte Keller.

Er sei optimistisch, dafür eine Ausnahmegenehmigung zu bekommen. Bereits in den nächsten Tagen wollen sich die Beteiligten noch einmal an einen Tisch setzen. „Daran hätte ich Spaß“, so Keller.