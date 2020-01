Sozialdrama : „Die Wütenden“ in der Banlieue

Das Kinodebüt von Ladj Ly überträgt Victor Hugo in die Gegenwart.

(kna) Schwarz prangt das Wort „Police“ auf der roten Armbinde. Wann immer Stephane Ruiz den Wagen seiner Polizei-Einheit verlässt, streift er sich das Band über den muskulösen Oberarm, um sich vorschriftsmäßig als Gesetzeshüter zu erkennen zu geben. An seinem ersten Tag will Stephane alles richtig machen; für seinen Eifer erntet er aber erst einmal belustigte Blicke seiner Kollegen Chris und Gwada – und schließlich den gereizten Tadel: „Nimm das verdammte Armband ab! Es ist offensichtlich, dass wir Polizisten sind!“

Rund zehn Jahre sind die beiden schon in den Straßen von Montfermeil unterwegs, kennen die Einwohner und haben sich ihre Meinung über jeden von ihnen gebildet – und diese wissen wiederum genau, was blüht, wenn das graue Auto in ihrer Nähe hält: herablassende Bemerkungen, willkürliche Kontrollen und andere Schikanen.

Zwanzig Kilometer vor Paris ist Montfermeil mit seinen Plattenbauten, dem Bevölkerungsgemisch und der Aura von Armut und Perspektivlosigkeit eine Banlieue wie viele, und doch auch geschichtsträchtig, seit Victor Hugo den Ort 1862 in seinem Romanepos „Les Miserables“ zu Ehren kommen ließ. Mit seinem Spielfilmdebüt lehnt sich der Franzose Ladj Ly nicht nur im identischen Titel an Hugos Klassiker an – auch an manche Figuren des Romans darf sich der Zuschauer rasch erinnert fühlen.