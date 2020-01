Wichtiger Gradmesser : „Parasite“ gewinnt überraschend Hauptpreis der SGA-Awards – folgt jetzt der Oscar?

Los Angeles Die südkoreanische Tragikomödie "Parasite" hat überraschend den Hauptpreis der US-Schauspielergewerkschaft Screen Actors Guild gewonnen und gilt damit als heißer Anwärter auf den Oscar.

Damit nehme sein Film auf dem Weg zu den Oscars "Fahrt auf", freute sich Regisseur Bong Joon-Ho auf der Preisverleihung am Sonntagabend in Los Angeles. Der Film setzte sich unter anderem gegen "Bombshell", "The Irishman" und "Once Upon a Time... in Hollywood" durch.