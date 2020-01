Verfilmung des Bestsellers : Deutschlands Lieblingsförster

„Das geheime Leben der Bäume“ ist ein Porträt von Peter Wohlleben.

Peter Wohllebens „Das geheime Leben der Bäume“ führte über Monate die Sachbuch-Bestsellerlisten an und knackte 2018 sogar die Millionenmarke. Solche Zahlen wecken natürlich auch im Filmgeschäft merkantile Instinkte. Aber wie um alles in der Welt will man ein Buch verfilmen, in dem seitenweise – durchaus interessant – über Wurzelsysteme und Pilzgeflechte als biologischem Kommunikationsnetzwerk oder über das Sozialverhalten von Bäumen in jahrhundertelangen Zeitspannen doziert wird?