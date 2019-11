Mit Willem Dafoe und Robert Pattinson : Zwischen Wellen und Wahnsinn

Bedrückendes Meisterwerk: das Schwarzweiß-Drama „Der Leuchtturm“.

(dpa) In dem düsteren Psychodrama „Der Leuchtturm“ gibt es nur kurze Momente von befreiender Komik. Vor der Küste Neuenglands in den 1890er Jahren schieben zwei ungleiche Männer, die langsam dem Wahnsinn verfallen, Dienst. Vier Wochen lang sitzen sie dort fest, bevor das nächste Schiff die Ablösung bringen soll. Sie könnten nicht gegensätzlicher sein: der alte Seebär mit wildem Rauschebart und Pfeife im Mund, sauflustig und herrisch. Er allein hat Zugang zu der Leuchtturmspitze, um die Linse zu warten, seinem jungen, wortkargen Helfer schiebt er die Drecksarbeit zu.

Willem Dafoe und Robert Pattinson sind geniale Gegenspieler, die sich in einer Oscar-würdigen Verwandlung völlig verausgaben. Dafoe, der in „Van Gogh – An der Schwelle zur Ewigkeit“ mit feiner Gestik den körperlich und seelisch gequälten Maler Vincent van Gogh spielte, wächst in „Der Leuchtturm“ über sich hinaus. Der frühere „Twilight“-Vampir Pattinson wirft sein Image als Teenie-Schwarm nun endgültig über Bord. Mit hohlen Wangen im ausgemergelten Gesicht gibt der Brite in dieser Tour-de-Force das Äußerste.