Umstrittener Kinohit : „Joker“ stellt Milliarden-Kassenrekord auf

Los Angeles Der Erfolgs-Thriller stellt an den Kinokassen einen weiteren Rekord auf. Der umstrittene Hit mit Joaquin Phoenix als psychisch kranker Batman-Gegenspieler hat nun weltweit mehr als eine Milliarde Dollar eingespielt.

Nach der strengen R-Altersfreigabe in den USA dürfen Jugendliche unter 17 Jahren den Film nur in Begleitung Erwachsener sehen. Die bisher erfolgreichsten R-Filme waren „The Matrix Reloaded“ (2003) mit knapp 830 Millionen Dollar an weltweiten Einnahmen, gefolgt von „Deadpool 2“ (2018) mit rund 785 Millionen Dollar.