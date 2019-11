Olivia Wilde führt Regie : Die Schülerin an sich ist gut

Originelles Debüt: Zwei Streberinnen feiern vor der Uni eine letzte wilde Partynacht.

(dpa) Die Regeln für High-School-Filme sind klar. Es muss feste Rollen geben: die fiese Schöne, der gutherzigen Rebell und vor allem die schüchterne weibliche Hauptfigur, die im Laufe von 90 Minuten lernt, was wirklich in ihr steckt – ein toller Charakter und meistens noch perfektes Äußeres. Garniert wird das Ganze dann mit einer Schwärmerei, die sich an den oder die Falsche/n wendet. Auch zu Beginn von „Booksmart“ sieht es so aus, als würde hier diese gut etablierte Formel losschnurren, doch Olivia Wilde legt in ihr Debüt als Regisseurin so viel Herz, dass aus dem Stand ein neuer Klassiker des Genres gelingt.